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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--10月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月11日(二)

2330 - 日产汽车(7201.T)技术发展年度评估会

2350 - 日本8月机械订单.

10月12日(三)

0100 - 汤森路透GFMS关于黄金与白银市场的简报会

0120 - 财务省标售三个月期贴现债券.

0601 - Fast Retailing (9983.T)公布全年度业绩.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 戴素萍

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