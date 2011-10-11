《日本重要政经日程》--10月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月11日(二)
2330 - 日产汽车(7201.T)技术发展年度评估会
2350 - 日本8月机械订单.
10月12日(三)
0100 - 汤森路透GFMS关于黄金与白银市场的简报会
0120 - 财务省标售三个月期贴现债券.
0601 - Fast Retailing (9983.T)公布全年度业绩.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。