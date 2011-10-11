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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 07:09 BJT

〔表格〕韩国9月经季节调整的失业率为3.2%,高于8月--统计局

路透首尔10月12日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国9月经季节调整的失业率为3.2%,8月为3.1%.

统计局并称,韩国9月较上年同期增加26.4万个就业岗位.

下表为韩国就业数据细目:

9月 8月

失业率(%) 3.2 3.1

^较上年同期增加就业岗位(千个) +264 +490

^未经季节调整.(完)

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--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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