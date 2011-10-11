〔表格〕韩国9月经季节调整的失业率为3.2%,高于8月--统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月12日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国9月经季节调整的失业率为3.2%,8月为3.1%.
统计局并称,韩国9月较上年同期增加26.4万个就业岗位.
下表为韩国就业数据细目:
9月 8月
失业率(%) 3.2 3.1
^较上年同期增加就业岗位(千个) +264 +490
^未经季节调整.(完)
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--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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