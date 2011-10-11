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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 06:38 BJT

****日韩经济指标预测--10月12日-10月19日****

路透10月12日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------10月10日当周-------------------------------

10月12日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +9.0%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 -- 正8

2350 日本银行业放款馀额(较上年同期) 9月 -- -0.5%

10月13日(四)

0100 韩国央行利率决议 10月 -- 3.25%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.8%

进口物价(较上年同期) -- +10.0%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 9,728

外资投资日本股票(亿日圆) -- -1,693

2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 9月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

10月14日(五)

暂无经济指标公布.

----------------------------------10月17日当周-------------------------------

10月17日(一)

-- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差14

出口(较上年同期) -- +19.6%

进口(较上年同期) -- +30.5%

0430 日本工业生产 8月修正值 -- +0.8%

产能利用率指数 -- +0.6%

10月18日(二)

无重要经济数据公布.

10月19日(三)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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