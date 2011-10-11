〔货币市场〕基金减持欧元区银行业者信贷风险敞口--摩根大通

路透纽约/伦敦10月11日电---摩根大通证券的一名策略师表示,货币市场基金一直在减持欧元区银行业信贷风险敞口,在欧洲艰难地解决债务危机之际,基金可能继续这麽做.

摩根大通证券的短期利率策略主管Alex Roever周一在一份报告中表示,自从5月底以来,估计主要货币市场基金已把欧元区风险敞口削减了一半,允许2,370亿美元净风险敞口保留到到期.

Roever表示,在9月结束的时候,主要货币市场基金仍持有2,420亿美元欧元区银行信贷.

Roever认为,这些数据表明欧元区消息面风险继续影响货币市场基金经理的行动.

"在财政危机获得明确可信的解决方案之前,我们认为货币市场基金不会急于回到市场,"Roever表示.

主要基金持有的剩馀欧元区信贷中,有逾半数将在10月底之前到期.Roever表示,即使立即提出解决欧洲危机的方案,可能也不会阻止货币市场基金进一步减持欧元区银行信贷.

周二欧元区银行间贷款利率保持在高位,因担心地区性债务问题可能演变成银行业危机,这促使银行业者建立更多的流动性缓冲.

由于欧洲领导人对银行体系进行资本重组的承诺缺乏细节,银行之间不愿意放款,货币市场的资金压力仍然很高.

欧元区银行间拆借利率EUR3MFSR=接近两个月高点,指标三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=报1.50438%,与上日持平.

隔夜欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=在10月10日为0.89%,低于前一日的0.92%.

伦敦RBS的利率策略师Simon Peck表示,"在目前的情况下,标准做法是把钱存在欧洲央行."(完)

--编译 张涛;审校 王冠中

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