〔日本数据〕8月核心机械订单较上月跳升11%,优于市场预估

路透东京10月12日电---日本内阁府周三公布数据显示,日本8月核心机械订单较上月跳升11.0%,因3月天灾之後的重建工作支撑企业资本支出.

8月核心机械订单升幅远大于路透调查24位分析师预估的成长4.9%,而7月时则为下滑8.2%.