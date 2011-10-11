〔澳洲数据〕10月WESTPAC-MI消费者信心指数上升0.4%至97.2

路透悉尼10月12日电---澳洲一项衡量消费者信心的重要指标在10月进一步小幅上扬,因对经济前景的乐观情绪,略微抵消了对大笔采购的谨慎情绪.

Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute周三公布的对1,200名受访者进行的调查结果显示,其10月消费者信心指数较前月上升0.4%至97.2,延续8月跳涨8.1%的强势.但该指数较去年同期仍下滑16.9%.