《综述》希腊料在11月获得下一笔贷款,欧央行总裁称危机具系统性特征

* 国际贷款机构称下一笔贷款可能在11月拨付

* 德国表示有关援助决定仍存在各种选项

* 欧央行总裁特里谢对债务危机引发的系统性风险提出警告

* 外界对希腊债务减记规模将扩大的预期升温

路透雅典/法兰克福10月11日电---国际贷款方周二表示,希腊要避免破产命运,应在下个月获得至关重要的一笔贷款,从而为欧盟制订应对债务危机的全面方案争取时间.欧洲央行(ECB)总裁特里谢将此次债务危机定性为"系统性的".

欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行检查员对希腊财务状况进行调查後表示,80亿欧元的贷款应在11月初拨付,不过先要得到欧元区各国财长和IMF的批准.

但他们警告称,希腊在达成去年5月签署的救助方案条款方面的进展不尽人意.德国则指出,围绕着是否应拨付这笔救助金的决定仍有各种可能.