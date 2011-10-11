《综述》希腊料在11月获得下一笔贷款,欧央行总裁称危机具系统性特征

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 国际贷款机构称下一笔贷款可能在11月拨付
* 德国表示有关援助决定仍存在各种选项
* 欧央行总裁特里谢对债务危机引发的系统性风险提出警告
* 外界对希腊债务减记规模将扩大的预期升温
路透雅典/法兰克福10月11日电---国际贷款方周二表示,希腊要避免破产命运,应在下个月获得至关重要的一笔贷款,从而为欧盟制订应对债务危机的全面方案争取时间.欧洲央行(ECB)总裁特里谢将此次债务危机定性为"系统性的".
欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行检查员对希腊财务状况进行调查後表示,80亿欧元的贷款应在11月初拨付,不过先要得到欧元区各国财长和IMF的批准.
但他们警告称,希腊在达成去年5月签署的救助方案条款方面的进展不尽人意.德国则指出,围绕着是否应拨付这笔救助金的决定仍有各种可能.
"希腊当局将重点更多地放在公共部门结构性改革和更广泛的经济领域,这一点至关重要."这三家国际机构在声明中表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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