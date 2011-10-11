〔人民币汇率〕美国参议院投票通过人民币汇率议案,将送至众议院

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透华盛顿10月11日电---美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.
这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。