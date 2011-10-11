〔纽约汇市〕欧元兑美元回吐升幅,此前斯洛伐克投票拒绝扩大EFSF(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 斯洛伐克议会投票拒绝扩大EFSF

* 欧盟,IMF,ECB,希腊结束80亿欧元援助计划的审查

* 周二稍晚美国参议院就中国贸易议案投票

路透纽约10月11日电---欧元兑美元周二几无变动,回吐稍早升幅,之前斯洛伐克议会投票拒绝扩大欧元区援助基金的计划.

斯洛伐克政府也未能通过信心投票,但欧洲金融稳定工具(EFSF)计划预料将在稍後举行的另一次投票中得到通过,因为斯洛伐克总理计划寻求反对党的支持.

不过欧元的走势受限,斯洛伐克的投票结果一如市场预期,之前该国联合政府的一少数党表示该党将弃权.

"在斯洛伐克组成新政府和最终就扩大EFSF举行第二次投票前,市场在未来几天均会走势不稳,"Forex.com首席策略师Brian Dolan说.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS几无变动,报1.3637美元,高于稍早在交易平台EBS触及的低位1.3565美元.交易商说,短期欧元很可能将在1.3550-1.37美元区间盘整.

稍早欧元兑美元上涨,此前美国股市从早盘低位反弹.欧元的近期走势与投资者对股市和其他较高风险资产的兴致紧密联动.

不过,鉴于希腊最终将出现债务违约的臆测下,欧洲决策者对银行业资本重组计划缺乏细节,欧元持续上升仍然不太可能.

欧盟,国际货币基金组织和欧洲央行(ECB)称,向希腊提供的一笔80亿欧元贷款应该在11月发放,不过他们警告希腊,该国对去年5月承诺接受援助的条款只取得些微进展.

"我仍然对希腊将在11月初前切实落实一套综合计划存有怀疑,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说,"主要风险是希腊资不抵债,该国将很有可能违约."

**中国议案**

美元兑日圆JPY=持稳在76.66日圆,和8月创下的纪录低位大约75.94日圆距离不远.美元指数.DXY上升0.2%,至77.665.

周二,美国参议案将就旨在迫使中国允许人民币进一步升值的贸易议案进行投票.

在参议院投票前,中国人民币兑美元现汇CNY=CFXS收报6.3750元,略低于周一收盘的6.3486元,当日人民币上涨0.59%,录得2005年7月汇改以来最大单日升幅.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3643 1.3642 +0.01 +1.99 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.65 76.66 -0.01 -5.55 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 104.61 104.57 +0.04 -3.70 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9085 0.9036 +0.54 -2.68 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5586 1.5660 -0.47 -0.08 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0285 1.0269 +0.16 +3.19 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9955 0.9985 -0.30 -2.43 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2396 1.2328 +0.55 -0.74 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8751 0.8707 +0.51 +2.09 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7795 0.7834 -0.50 +0.05 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6890 5.6998 -0.19 -2.28 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7638 7.7820 -0.23 -0.33 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6737 6.6554 +0.27 -0.54 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1098 9.0789 +0.34 +1.44 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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