〔美国政经〕奥巴马将促国会尽可能完整地通过就业计划--财长盖特纳

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月11日电---美国财长盖特纳周二表示,奥巴马政府将敦促国会尽可能完整地通过就业促进计划.此前参议院投票拒绝全面批准该计划.
在接受彭博电视采访时,盖特纳称共和党阻止全面批准该计划的行动可能削弱美国经济增长.
"我们将竭尽全力,让该计划尽可能完整地获得通过."盖特纳说,"我们也应当这麽做,因为该议案中包括了一直受到两党普遍支持的内容.现在没有理由让政治因素干扰振兴经济的努力."
盖特纳还称,欧洲需针对债务危机作出更有力的回应,必须确保银行业能够借到资金并正常运转.
他表示,中国在允许人民币升值方面动作太慢,希望看到中国加快速度;并称中美之间存在严重的经济问题,愿意在不违背国际义务的前提下听取任何解决这些问题的建议.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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