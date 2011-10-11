〔美国政经〕奥巴马将促国会尽可能完整地通过就业计划--财长盖特纳

路透华盛顿10月11日电---美国财长盖特纳周二表示,奥巴马政府将敦促国会尽可能完整地通过就业促进计划.此前参议院投票拒绝全面批准该计划.

在接受彭博电视采访时,盖特纳称共和党阻止全面批准该计划的行动可能削弱美国经济增长.

"我们将竭尽全力,让该计划尽可能完整地获得通过."盖特纳说,"我们也应当这麽做,因为该议案中包括了一直受到两党普遍支持的内容.现在没有理由让政治因素干扰振兴经济的努力."

盖特纳还称,欧洲需针对债务危机作出更有力的回应,必须确保银行业能够借到资金并正常运转.

他表示,中国在允许人民币升值方面动作太慢,希望看到中国加快速度;并称中美之间存在严重的经济问题,愿意在不违背国际义务的前提下听取任何解决这些问题的建议.(完)