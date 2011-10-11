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宏观经济 | 2011年 10月 12日 星期三 06:52 BJT

《美国重要政经日程》--10月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布月度作物产量、全球农产品供需预估和一周全球稻米价格.

1400 - 劳工部公布月度职位空缺和劳动力流动调查.

1400 - 农业部公布月度全球市场和贸易:谷物、棉花和油籽.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

1700 - 财政部标售10年期公债.

2030 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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