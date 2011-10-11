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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 07:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月11日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 81.78 +4.65 +6.03 5743765

搜狐 (SOHU.O) 59.56 +2.63 +4.62 1480941

网易 (NTES.O) 43.64 +0.46 +1.07 807957

百度 (BIDU.O) 129.47 +4.93 +3.96 8918480

亚信科技 ASIA.O 9.63 +0.16 +1.69 1467940

侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.03 +4.11 106952

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.86 -0.16 -1.33 2342362

联电 (UMC.N) 2.07 +0.03 +1.47 1264964

日月光 (ASX.N) 4.53 +0.05 +1.12 169029

矽品精密 (SPIL.O) 4.74 -0.05 -1.04 1447691

和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 +0.09 +9.88 283526

友达 (AUO.N) 4.24 +0.05 +1.19 218758

中华电信 (CHT.N) 32.53 -0.76 -2.28 189407

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.66 +0.27 +0.81 502867

香港

中国移动 (CHL.N) 47.41 -0.58 -1.21 301675

中国联通 (CHU.N) 19.91 +0.22 +1.12 460415

中国电信 (CHA.N) 62.10 -0.61 -0.97 18947

中芯国际 (SMI.N) 2.45 -0.06 -2.39 16496

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.77 +0.09 +2.45 22780

(完)

--整理 张涛

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