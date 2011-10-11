《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 81.78 +4.65 +6.03 5743765
搜狐 (SOHU.O) 59.56 +2.63 +4.62 1480941
网易 (NTES.O) 43.64 +0.46 +1.07 807957
百度 (BIDU.O) 129.47 +4.93 +3.96 8918480
亚信科技 ASIA.O 9.63 +0.16 +1.69 1467940
侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.03 +4.11 106952
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.86 -0.16 -1.33 2342362
联电 (UMC.N) 2.07 +0.03 +1.47 1264964
日月光 (ASX.N) 4.53 +0.05 +1.12 169029
矽品精密 (SPIL.O) 4.74 -0.05 -1.04 1447691
和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 +0.09 +9.88 283526
友达 (AUO.N) 4.24 +0.05 +1.19 218758
中华电信 (CHT.N) 32.53 -0.76 -2.28 189407
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.66 +0.27 +0.81 502867
香港
中国移动 (CHL.N) 47.41 -0.58 -1.21 301675
中国联通 (CHU.N) 19.91 +0.22 +1.12 460415
中国电信 (CHA.N) 62.10 -0.61 -0.97 18947
中芯国际 (SMI.N) 2.45 -0.06 -2.39 16496
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.77 +0.09 +2.45 22780
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。