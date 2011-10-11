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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 07:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月12日-10月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月12日(三)

法兰克福--德国标售约20亿欧元票息为3.25%、2042年7月到期的30年期联邦债券.

华盛顿--美国财政部标售10年期公债.

渥太华--加拿大财政部标售五年期名义债券.

10月13日(四)

东京--日本标售30年期公债(0130).

罗马--意大利财政部标售固息债券(BTP),认购于0900GMT截止.

伦敦--英国标售20亿英镑、票息4.25%、2039年到期的公债.

华盛顿---美国财政部标售30年期公债.

10月14日(五)

主要国家暂无发债计画.

10月17日(一)

主要国家暂无发债计画.

10月18日(二)

东京--日本标售五年期公债(0130).

10月19日(三)

法兰克福--德国标售约50亿欧元票息为2.25%、2021年9月4日到期的10年期联邦债券.

渥太华--加拿大财政部标售两年期名义债券.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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