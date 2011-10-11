《独家新闻》中国在美展开罕见游说攻势,试图阻止人民币议案通过

路透华盛顿10月11日电---中国在华盛顿展开积极的游说行动,试图阻止有关人民币汇率的议案在美国通过立法,而其影响美国政策的操作手法已然更为细腻.

中美两国官员称,中国大使馆内成立了一个有12名成员的"国会联络小组",与美国国会重要议员的助理进行了会晤,并与国会办公室通电,且就该问题对白宫表达了意见.

中国大使馆还以每月3.5万美元聘请华盛顿一家顶尖律师事务所作代表游说美国国会,并帮助中国更好的理解国会政治.

这些举动反映出中国日渐深谙华府游说之道.就在10年前,中国还是例行公事般应付国会,其部分官员认为参众两院只是政府的喉舌而已.