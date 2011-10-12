〔中国新债〕财政部下周三将招标发行280亿元固息国债,期限五年

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透上海10月12日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(19日)在银行间和证交所债市跨市场招标发行280亿元人民币固息国债,期限五年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第22期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.
该期国债竞争性招标时间为10月19日上午9:30-10:30,10月20日开始发行并计息,10月24日发行结束,10月26日起上市交易.(完)
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--发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类