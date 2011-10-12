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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 15:39 BJT

〔中国新债〕财政部下周三将招标发行280亿元固息国债,期限五年

路透上海10月12日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(19日)在银行间和证交所债市跨市场招标发行280亿元人民币固息国债,期限五年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第22期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.

该期国债竞争性招标时间为10月19日上午9:30-10:30,10月20日开始发行并计息,10月24日发行结束,10月26日起上市交易.(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良

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