〔新债招标〕中国七年期国债中标利率3.65%,稍低于预期--业内人士

路透上海10月12日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币七年固息国债中标利率为3.65%,稍低于此前3.67%的市场预测均值.

业内人士并透露,此次边际(最优)利率为3.67%,首场投标倍数为1.7倍.此前市场利率预测区间为3.60%-3.73%.

该期债为财政部今年第21期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.

该期债10月13日开始发行并计息,10月17日发行结束,10月19日起上市交易.(完)