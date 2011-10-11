〔美股业绩〕美铝第三季获利低于上季,因经济成长放缓(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增更多细节和背景)
* 第三季净利为每股0.15美元,华尔街预估为每股0.22美元
* 营收较上年同期增长21%,至64亿美元
* 第三季获利和营收低于第二季
* 盘後交易时段,股价下跌约5%
路透10月11日电---美国最大铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)表示,经济增长放缓压低铝价,令该公司第三季获利减少,其股价在盘後交易时段下跌.
美铝首席执行官克莱因菲尔德警告称,全年经济形势疲弱,尤其是欧洲,"同时对全球经济复苏的信心消退".
受此影响,自第二季以来,汽车、工业产品、建筑和包装行业的铝需求减弱,仅航空航天和交通运输行业的铝需求增长.
第三季获利较上年同期增长,但低于第二季,且不及华尔街预估,而由于全球金属价格暴跌,华尔街已下调其预估.
美铝首席财务官Chuck McLane表示,对欧洲债务危机的担忧已促使该地区的消费者减少订单,不过克莱因菲尔德称,这种担忧是毫无根据的.
"我们已经看到,欧洲大幅放缓损及我们的业绩,但我们的许多市场仍表现强劲,此外我更担心缺乏信心,而非市场基本面."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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