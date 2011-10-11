〔美股业绩〕美铝第三季获利低于上季,因经济成长放缓(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 第三季净利为每股0.15美元,华尔街预估为每股0.22美元

* 营收较上年同期增长21%,至64亿美元

* 第三季获利和营收低于第二季

* 盘後交易时段,股价下跌约5%

路透10月11日电---美国最大铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)表示,经济增长放缓压低铝价,令该公司第三季获利减少,其股价在盘後交易时段下跌.

美铝首席执行官克莱因菲尔德警告称,全年经济形势疲弱,尤其是欧洲,"同时对全球经济复苏的信心消退".

受此影响,自第二季以来,汽车、工业产品、建筑和包装行业的铝需求减弱,仅航空航天和交通运输行业的铝需求增长.

第三季获利较上年同期增长,但低于第二季,且不及华尔街预估,而由于全球金属价格暴跌,华尔街已下调其预估.

美铝首席财务官Chuck McLane表示,对欧洲债务危机的担忧已促使该地区的消费者减少订单,不过克莱因菲尔德称,这种担忧是毫无根据的.