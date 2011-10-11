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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 07:28 BJT

****澳新经济指标预测--10月12日-10月19日****

路透10月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------10月10日当周-----------------------------

10月12日(三)

0030 澳洲房屋融资 8月 +1.0% +1.0%

2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -1.3%

10月13日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加1.0 减少0.97

全职就业人数(万人) -- 减少1.26

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 5.3% 5.3%

10月14日(五)

无重要数据公布

-----------------------------------10月17日当周-----------------------------

10月17日(一)

无重要数据公布

10月18日(二)

无重要数据公布

10月19日(三)

无重要数据公布 (完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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