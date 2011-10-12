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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:17 BJT

〔中国新债〕浦发银行15年期次级债定价于6.15%--IFR

路透10月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海浦东发展银行(600000.SS)总额184亿元人民币（28.9亿美元）15年期（附第10年末发行人赎回权）次级债券周二定价于6.15%，落于5.80%-6.30%後期利率区间的中高端，最初区间为5.7%-6.1%。

中信证券(600030.SS)担任是次交易独家簿记管理人和牵头主承销商，国泰君安为联席主承销商。联合资信给予本期次级债AA+信用评级，发行人主体信用评级则为AAA级。

是次发行将是浦发银行在2011至2013年间发行总额不超过500亿元人民币次级债券计划的第一期，发行募集资金将补充该行附属资本。此前浦发曾计划分两个品种发行。

至2010年末，浦发银行资本充足率为12.02%，核心资本充足率为9.37%，不良贷款比例则为0.51%。公司曾于去年通过向中移动广东公司定向增发A股等方式补充资本。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽

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