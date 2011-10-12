分析："软实力"行不通,俄罗斯回归铁血战略

(本文由路透中文网编译)

路透莫斯科10月11日电---前苏联已解体20年，而俄罗斯并未能通过贸易和外交手段在世界舞台呼风唤雨，可能恢复对导弹和枪炮的热衷。

西方国家迫于金融危机而削减军费之际，俄罗斯却计划在未来10年耗资20万亿卢布(6,110亿美元)更新武器装备。这麽庞大的数字，就连俄罗斯总理普京自己都说“不敢”大声谈论。

而军费开支上升，将使得未来三年政府支出占GDP比重提升3个百分点，在当前金融形势不稳、俄罗斯各经济部门都亟需投资的背景下，这实在是项艰巨任务。

增加军费开支旨在加强俄罗斯军力，重建其对前苏联国家政治影响力，这些南部邻国能源资源丰富，且战略意义重大，也是中国和西方争相扩大影响力的地区。

俄罗斯军事智库“战略科技分析中心”（CAST）负责人普霍夫（Ruslan Pukhov）表示：“俄罗斯当局知道，俄罗斯注定是个需要军事实力的国家。”

“软实力不适用于我们。我们需要人们畏惧我们，我们看来找不到一个可以代替军事威慑的办法。”

俄罗斯过去四年中，年度海外援助预算增长四倍至5亿美元，希望藉此提升国际形象，但这样的规模远难媲美八国集团（G8）其他成员国。

以美国为例，该国2009年海外援助支出高达280亿美元。

俄罗斯呼吁军事改革已经有十多年了，这主要是由于各种冲突中暴露的问题，包括1980年代阿富汗战争中的失败，以及在2008年与格鲁吉亚短短五天战争中的尴尬局面。

俄罗斯从西方军队在阿富汗战争、利比亚行动中遇到的困难中吸取了教训，俄罗斯军事现代化建设正摈弃冷战时期的核战思维。

俄罗斯想在10年内换掉70%的武器装备，创建一支轻型化、机动化的部队，对小型和隐蔽的敌人可攻可守。

俄罗斯重将重点放在军事建设，可能损及总统梅德韦杰夫投资新行业、推动经济多样化的努力。批评人士称，梅德韦杰夫经济改革计划在该国高层面临阻力。

奥斯陆和平研究所分析人士巴耶夫（Pavel Baev）说：“现代化计划没有市场，没有前途，所以我们重又选择硬实力。”

梅德韦杰夫和普京警告西方，若美国和北约不顾俄方反对，执意在欧洲建设导弹防御系统，将掀起一轮新的军备竞赛。

俄罗斯认为，加强海上实力，是提升在中亚地区影响力的关键因素。

军事智库CNA资深分析人士格伦伯格（Dmitry Gorenburg）说：“他们（俄罗斯）希望加强在该地区影响力，他们在该地区有利益，他们正致力于追求这些利益。”

俄罗斯仍将视中国为潜在威胁，而俄罗斯军力部署向东侧重，表明俄罗斯非常关注中国不断增强的军力。（完）