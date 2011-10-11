版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 07:31 BJT

〔中国个股〕中国建筑前三季房地产销售额677亿元,同比增逾五成

路透上海10月12日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告,今年前三季度地产业务销售额达677亿元人民币,同比增长52.4%;同期销售面积524万平方米,同比增幅为23%.

刊登在上海证券交易所的1-9月经营情况简报显示,期内该公司新购置土地储备1,813万平方米,截至9月末土地储备为6,717万平方米.

建筑业务方面,中国建筑1-9月新签合同额5,991亿元,同比增长47.6%;施工面积45,979万平方米,增长38.6%;新开工面积13,706万平方米,同比增20.8%;竣工面积2,497万平方米,同比增23.0%.

中国建筑周二收报3.25元,最近一个月累计下跌6.61%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐