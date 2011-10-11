《中国报摘》--中国证券报10月12日

* 头版头条:

--权威人士透露,中国浙江省和温州市拟申报温州为金融综合改革试验区.温州当地官员认为,把温州作为金融综合改革试验区,可使其金融发展尽快走上正轨,拓展投融资渠道,使经济发展获得新动力.

* 其他:

--日本财务省公布的数据称,中国8月净增持1,789亿日元(约合23亿美元)日本国债,这是2010年10月以来中国首次单月净增持日本国债.

--商务部公告称,2012年化肥进口关税配额总量为1,365万吨,与2011年配额总量持平.

--中国宏观经济学会王建撰文称,人民币开放应择机而动.

--汇丰银行(0005.HK)报告预计,中国可能在2025年或之前超越美国,成为全球贸易额最大国家,占全球贸易额13%.

--保利地产(600048.SS)9月实现签约面积58.75万平方米,同比下降33.14%;实现签约金额67.36亿元人民币,同比下降26.21%.

--福田汽车(600166.SS)将与北京福田国际贸易有限公司共同以3.87亿美元的规划投资总额,在印度投资建设汽车生产工厂项目,并设立福田汽车印度制造有限公司.

--鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)公告称,拟在银行间债券市场发行不超过60亿元短期融资券,并发行注册额度80亿元中期票据.(完)

--整理 冉莹/李宏薇; 审校 丁淑琴