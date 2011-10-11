《中国报摘》--中国证券报10月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--权威人士透露,中国浙江省和温州市拟申报温州为金融综合改革试验区.温州当地官员认为,把温州作为金融综合改革试验区,可使其金融发展尽快走上正轨,拓展投融资渠道,使经济发展获得新动力.
* 其他:
--日本财务省公布的数据称,中国8月净增持1,789亿日元(约合23亿美元)日本国债,这是2010年10月以来中国首次单月净增持日本国债.
--商务部公告称,2012年化肥进口关税配额总量为1,365万吨,与2011年配额总量持平.
--中国宏观经济学会王建撰文称,人民币开放应择机而动.
--汇丰银行(0005.HK)报告预计,中国可能在2025年或之前超越美国,成为全球贸易额最大国家,占全球贸易额13%.
--保利地产(600048.SS)9月实现签约面积58.75万平方米,同比下降33.14%;实现签约金额67.36亿元人民币,同比下降26.21%.
--福田汽车(600166.SS)将与北京福田国际贸易有限公司共同以3.87亿美元的规划投资总额,在印度投资建设汽车生产工厂项目,并设立福田汽车印度制造有限公司.
--鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)公告称,拟在银行间债券市场发行不超过60亿元短期融资券,并发行注册额度80亿元中期票据.(完)
--整理 冉莹/李宏薇; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。