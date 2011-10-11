〔芝加哥期市〕美国玉米和大豆期货继续攀升,静待USDA作物报告出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月12日电---美国玉米期货周三在亚洲市场上涨0.9%,连续第三日上升.美国农业部(USDA)即将公布作物报告.
谷物价格昨日在美国市场飙升约5%,创下一年多以来最大单日涨幅,在其他商品市场表现低迷的情况下脱颖而出.这一突然的反弹走势令人难以用简单的理由加以解释.
12月玉米期货CZ1报每蒲式耳6.51美元,上涨0.93%,此前在海外市场收升0.40美元,为15个月以来最大单日涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。