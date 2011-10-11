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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 07:49 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米和大豆期货继续攀升,静待USDA作物报告出炉

路透悉尼10月12日电---美国玉米期货周三在亚洲市场上涨0.9%,连续第三日上升.美国农业部(USDA)即将公布作物报告.

谷物价格昨日在美国市场飙升约5%,创下一年多以来最大单日涨幅,在其他商品市场表现低迷的情况下脱颖而出.这一突然的反弹走势令人难以用简单的理由加以解释.

12月玉米期货CZ1报每蒲式耳6.51美元,上涨0.93%,此前在海外市场收升0.40美元,为15个月以来最大单日涨幅.

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