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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:01 BJT

〔中国个股〕保利地产9月实现签约金额67.36亿元,同比再降26%

路透上海10月12日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)9月签约面积和金额继续双降.当月实现签约面积58.75万平方米,同比下降33.14%;实现签约金额67.36亿元人民币,同比下降26.21%.

刊登在上海证券交易所的销售简报显示,该公司今年以来累计销售仍呈正增长.1-9月实现签约面积499.28万平方米,同比增长3.41%;同期实现签约金额572.75亿元,同比增长38.36%.

房地产行业龙头--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ稍早公布数据,该公司9月销售金额环比上升19.4%,但整体市场环境不佳令销售额同比下降12%,为连续第二月出现同比下滑.[ID:nCN2011787]

保利地产周二收报8.79元,过去一个月累计下跌16.91%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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