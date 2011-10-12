《新兴市场重要经济事件预告》--10月12日-10月19日

(除特别说明,均为GMT时间)

10月12日(三)

华盛顿--美国国会将对美国与韩国、哥伦比亚和巴拿马之间的贸易协定进行投票.

首尔--韩国企划财政部与金融监管机构高级官员开会讨论最新的经济和市场形势(0730).

菲律宾马卡迪城--菲律宾预算部长Florencio Abad向参议院提交经修改的2011-2012年宏观经济预测报告.

约翰内斯堡--南非财政部长Pravin Gordhan在世界交易所联合会会议上发表讲话(1230).

约翰内斯堡--南非央行向国会简要陈述央行2010/2011年年报(0730).

斯洛文尼亚班斯卡-比斯特理察--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)出席欧元区金融业监管的研讨会(0700).

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)货币政策会议.

里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行的年度会议上发表演说.

萨拉热窝--波黑国家财政委员会讨论2012-2013年度预算框架.

马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.

10月13日(四)

吉隆坡--东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战"(至10月15日).

东京--国际货币基金组织(IMF)亚洲及太平洋部主任Anoop Singh简要介绍亚太地区经济前景(0530).

首尔--韩国央行货币政策会议.

开罗--埃及央行货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行与国际货币基金组织(IMF)合作举办年度地区研讨会,主题为金融稳定议题.(至10月14日)

布拉迪斯拉发--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)在有关斯洛伐克经济前景的会议上发表讲话(0700).

伦敦--东非会议,演讲者包括乌干达央行总裁Emmanuel Tumusiime-Mutebile及非洲开发银行主席Donald Kaberuka.

圣地牙哥--智利央行举行利率会议.

10月14日(五)

巴黎--20国集团(G20)财长会议(至10月15日).

新加坡--新加坡金融管理局公布半年一次的货币政策报告.

吉隆坡--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战".

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策决定.

波哥大--哥伦比亚央行公布最新政策会议纪录.

10月15日(六)

巴黎--美国财政部长盖特纳参加20国集团(G20)财长和央行总裁会议闭幕时的新闻发布会(1450).

10月17日(一)

布鲁塞尔--欧盟执委会会议(延至10月23日).

10月18日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

莫斯科--莫斯科国际金融周.俄罗斯财长库德林,俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev),哈萨克斯坦央行总裁Grigory Marchenko,欧洲复兴开发银行总裁米罗(Thomas Mirow)及其他决策官员/银行家出席(至10月20日).

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)新公布欧洲新兴国家经济预测.

巴西利亚--巴西央行议息会议(至10月19日).

蒙得维的亚--拉丁美洲经济部长和外长商讨11月20国集团(G20)峰会议程.

10月19日(三)

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至10月21日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审查机构会议--津巴布韦(辛巴威)(至10月21日).

巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)