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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:13 BJT

〔日本股市〕开低,此前美国铝业财报引发忧虑

路透东京10月12日电---日本股市日经指数周三开盘下滑,此前美国铝业(Alcoa)(AA.N)公布的财报表明,欧洲债务危机将损及美国企业获利.

日经指数.N225下滑0.6%至8,721.90点.东证股价指数.TOPX亦下跌0.6%至750.59点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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