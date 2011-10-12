〔美国政经〕奥巴马称参议院否决就业议案并不代表其会停止推进该提议

路透华盛顿10月11日电---美国总统奥巴马周二表示,尽管其就业创造计划在参议院受挫,但并不意味着他会停止推进该计划.

"今晚的投票结果绝不意味着战斗的结束,"奥巴马在声明中提到.他说,现在他将与参议院民主党领袖里德合作,"以确保该就业议案中的个别提议尽快得以通过."(完)