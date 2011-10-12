〔中国个股〕家化集团股权转让获三家公司竞标,涉及复星及海航集团

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海10月12日电---上海市国资委挂牌转让上海家化集团100%国有股权.上海家化(600315.SS)周三公告,经征集,上海复星产业投资有限公司、上海平浦投资有限公司、海航商业控股有限公司已办理受让登记.
上海证券报报导则指出,复星产业投资及海航商业分别归属于复星集团、海航集团.而平浦投资成立于今年6月7日,恰为上海家化停牌期间.该公司注册资本5.01亿元人民币,为一人有限责任公司.
此前曾有本地媒体援引相关人士透露,中国平安(601318.SS)(2318.HK)有望"入主"上海家化(600315.SS),目前收购合约正在谈判,价格可能在40元人民币/股左右.[ID:nCN1480369]
上证报则援引市场人士猜测,平浦投资或是中国平安为本次竞拍所设前台机构;另外,本次竞拍不接受联合受让,也不排除平浦投资是多方资金联合出击的排头兵.
上海家化集团国有股权转让,挂牌价格为51.09亿元.要求受让方或其控股母公司的总资产规模不低于500亿元,具有良好的财务状况和支付能力,且受让方及其关联企业与上海家化主营业务不存在同业竞争关系.[ID:nCN1948823]
家化集团整体改制酝酿多时,上海家化被称为"中国日化行业第一品牌",旗下拥有佰草集、清妃、高夫等众多知名品牌.
上海家化周三早盘报31.1元,涨1.2%.(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。