〔中国个股〕家化集团股权转让获三家公司竞标,涉及复星及海航集团

路透上海10月12日电---上海市国资委挂牌转让上海家化集团100%国有股权.上海家化(600315.SS)周三公告,经征集,上海复星产业投资有限公司、上海平浦投资有限公司、海航商业控股有限公司已办理受让登记.

上海证券报报导则指出,复星产业投资及海航商业分别归属于复星集团、海航集团.而平浦投资成立于今年6月7日,恰为上海家化停牌期间.该公司注册资本5.01亿元人民币,为一人有限责任公司.

此前曾有本地媒体援引相关人士透露,中国平安(601318.SS)(2318.HK)有望"入主"上海家化(600315.SS),目前收购合约正在谈判,价格可能在40元人民币/股左右.[ID:nCN1480369]

上证报则援引市场人士猜测,平浦投资或是中国平安为本次竞拍所设前台机构;另外,本次竞拍不接受联合受让,也不排除平浦投资是多方资金联合出击的排头兵.

上海家化集团国有股权转让,挂牌价格为51.09亿元.要求受让方或其控股母公司的总资产规模不低于500亿元,具有良好的财务状况和支付能力,且受让方及其关联企业与上海家化主营业务不存在同业竞争关系.[ID:nCN1948823]

家化集团整体改制酝酿多时,上海家化被称为"中国日化行业第一品牌",旗下拥有佰草集、清妃、高夫等众多知名品牌.

上海家化周三早盘报31.1元,涨1.2%.(完)

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