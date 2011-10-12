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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:17 BJT

〔韩国股市〕略微低开,银行股下跌盖过汽车股涨势

路透首尔10月12日电---韩国股市周三开盘略微走低,未能延续此前连续四个交易日的涨势,投资者仍观望欧元区的消息.

尽管现代汽车(005380.KS)等汽车股上扬,但被KB金融集团(105560.KS)等银行股走低所抵销.

0003GMT时,综合股价指数.KS11挫跌0.31%至1,788.43点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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