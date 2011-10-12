〔中国经济〕缓解中小企业融资难应结构性减税,不能指望松银根--专家

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京10月12日电---中国温州等地近来频发的部分中小企业经营困难,多家企业主因高息借贷、资金链断裂"跑路"事件引发各方关注.众多专家学者认为,缓解中小企业融资危机,应实施结构性减税及差别化的金融政策化解,而不能指望放松银根.
国务院发展研究中心企业所所长赵昌文周三在人民日报撰文称,解决中小企业融资难题,不能简单地依靠增加流动性总量,而需要通过实行结构性金融政策,进一步引导流动性的合理配置,缩小融资缺口.
"关键是继续实施稳健的货币政策降低通胀水平,而不能指望放松银根…要通过实施结构性金融政策、制定优惠的财政、税收政策来化解,"赵昌文称.
此外,还应拓宽中小企业的"股权融资"渠道以弥补"债权融资"缺口,规范信贷市场特别是民间借贷市场,来改善中小企业融资环境.
周三刊登在金融时报的文章称,当下中小企业因资金链危机暴露出的经营困境本质上是一个经济现象,是产业空心化、企业过度介入泡沫投资领域的极端结果, 需金融支持外,还需在减轻小企业税负、引导小企业回归实业上作出更多的实质性支持和制度性安排.
同日新华社专访工业和信息化部总工程师朱宏任称, "十二五"期间,中国将重点加强和改善小企业金融服务及中小企业信用体系建设,并将壮大中小企业板市场和创业板市场,并将探索发展符合中小企业需求特点的债券融资等创新产品.
货币政策偏紧背景下,监管层支持小企业贷款举措开始不断出现.6月银监会下发通知,将通过支持增设分支机构、发行金融债、减轻银行资本金考核压力等优惠政策,加大银行对小企业信贷支持的动力.[ID:nCN1082868]
中国总理温家宝于"十一"长假期间前往浙江温州等地考察,提出要大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,依法打击非法集资,并妥善处理企业之间担保、企业资金链断裂问题.[ID:nCH0081673] (完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。