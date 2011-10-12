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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:21 BJT

《中国报摘》--金融时报10月12日

* 头版头条:

--中国银行(601988.SS)(3988.HK)出台十项扶持措施加大对小微企业的信贷支持,该行计划今年全年小企业贷款新增1,200亿元人民币以上,小企业贷款增速预计超过全行整体贷款平均增速30个百分点以上.

* 其他:

--报导引述业界人士分析,部分小微企业经营困难本质是一个经济现象,表象是民间借贷引发的危机,实质是产业空心化、企业过度介入泡沫投资领域的极端结果.

--建设银行(0939.HK)(601939.SS)浙江省分行拟定,小企业贷款增速要高于贷款平均增速;对温州地区的中小企业贷款定价不高于同业平均水平,不额外提高利率水平等.(完)

--整理 康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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