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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 09:37 BJT

〔美国贸易〕参议院小组批准与韩国/哥伦比亚/巴拿马之间的贸易协定

路透华盛顿10月11日电---美国参议院一个专门小组周二表示支持美国与韩国、哥伦比亚和巴拿马之间的贸易协定,为协定的最终批准铺平了道路,从而有望使美国年出口额增加约130亿美元.

美国参众两院准备在周三批准上述贸易协定,距离总统奥巴马提交给国会仅仅九天.奥巴马表示,这些协定将有助于保住数以万计的美国就业岗位.

该专门小组通过口头表决批准美国与韩国和巴拿马之间的贸易协定,并以18-6的结果批准与哥伦比亚的协定.

美国参议院财务委员会主席鲍卡斯指出,上述协议"将可使美国牧场主,农户,工人和企业,在这三个获利丰厚且快速成长的市场拥有更强的竞争力".(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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