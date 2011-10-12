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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 09:04 BJT

〔中国贸易〕2012年化肥进口关税配额总量持平于1,365万吨-商务部

路透北京10月12日电---中国商务部周三称,2012年中国化肥进口关税配额总量为1,365万吨,与上年持平,并将实行先来先领的分配方式.

刊登在商务部网站的新闻稿称,明年化肥进口关税分配情况分别为,磷酸二铵690万吨,尿素330万吨,复合肥345万吨,亦均较上年持平.

同时,2012年化肥国营贸易配额数量分别为,尿素297万吨,磷酸二铵352万吨,复合肥176万吨.中国中化集团公司、中国农业生产资料集团公司在国营贸易总量内申请配额.

而同期,化肥非国营贸易配额数量分别为,尿素33万吨,磷酸二铵338万吨,复合肥169万吨.中国化工建设总公司、华垦国际贸易有限公司在非国营贸易总量内申请配额.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国商务部网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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