《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日(I)

**上海证券报**

--中国环境保护部公布上半年主要污染物总量减排核查核算结果显示,化学需氧量、二氧化硫排放量和氨氮排放量实现同比下降,氮氧化物排放量不降反升,同比增长6.17%.

--国家统计局发布的部分重点企业主要工业品出厂价格变动情况显示,9月21日至10月5日当期,主要工业品出厂价格整体下降,其中有色金属跌幅明显,铜跌14.5%,煤炭类价格则小幅上涨.

--上海家化(600315.SS)大股东--家化集团整体改制进展100%股权挂牌截止,复星产业投资、平浦投资、海航商业办理了受让登记.

**人民日报**

--记者日前从浙江省金融办获悉,针对当前以中小企业、农户、城乡创业者等为主的小额借款人融资难问题仍然比较突出的现状,浙江在全省开展小额贷款保证保险试点工作,为小额借款人提供有效的金融支持.

--国务院发展研究中心企业所所长赵昌文称,解决当前中小企业融资困难问题,不能简单依靠增加流动性总量,而需通过实行结构性金融政策,建议选择优势中小银行试点差别化的利率政策,进一步拓宽中小企业"股权融资"渠道以弥补"债权融资"的缺口.

**第一财经日报**

--三线城市--广东佛山在宣布有条件放松住户限购後,又紧急发布通知表示暂缓执行.

--广汽集团(2238.HK)董事长张房有表示,广汽集团发行A股吸收合并广汽长丰、实现A股整体上市的工作,预计年底可以完成.

**21世纪经济报 道**

--消息人士称,国资委已承诺以增资扩股的方式,向南车和北车两家集团分别注资20亿元人民币.但前提是中国北车601299.SS和中国南车(601766.SS)(1766.HK)两家上市公司在今年年内完成募资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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