《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日(I)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--中国环境保护部公布上半年主要污染物总量减排核查核算结果显示,化学需氧量、二氧化硫排放量和氨氮排放量实现同比下降,氮氧化物排放量不降反升,同比增长6.17%.
--国家统计局发布的部分重点企业主要工业品出厂价格变动情况显示,9月21日至10月5日当期,主要工业品出厂价格整体下降,其中有色金属跌幅明显,铜跌14.5%,煤炭类价格则小幅上涨.
--上海家化(600315.SS)大股东--家化集团整体改制进展100%股权挂牌截止,复星产业投资、平浦投资、海航商业办理了受让登记.
**人民日报**
--记者日前从浙江省金融办获悉,针对当前以中小企业、农户、城乡创业者等为主的小额借款人融资难问题仍然比较突出的现状,浙江在全省开展小额贷款保证保险试点工作,为小额借款人提供有效的金融支持.
--国务院发展研究中心企业所所长赵昌文称,解决当前中小企业融资困难问题,不能简单依靠增加流动性总量,而需通过实行结构性金融政策,建议选择优势中小银行试点差别化的利率政策,进一步拓宽中小企业"股权融资"渠道以弥补"债权融资"的缺口.
**第一财经日报**
--三线城市--广东佛山在宣布有条件放松住户限购後,又紧急发布通知表示暂缓执行.
--广汽集团(2238.HK)董事长张房有表示,广汽集团发行A股吸收合并广汽长丰、实现A股整体上市的工作,预计年底可以完成.
**21世纪经济报 道**
--消息人士称,国资委已承诺以增资扩股的方式,向南车和北车两家集团分别注资20亿元人民币.但前提是中国北车601299.SS和中国南车(601766.SS)(1766.HK)两家上市公司在今年年内完成募资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。