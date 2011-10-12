〔中美关系〕中国呼吁美国政府反对以立法形式就人民币汇率问题施压

中国汇市：外汇交易中心人民币指数1月末均下跌，CFETS指数降至94.22
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
路透北京10月12日电---中国外交部周三表示,美国参议院有关人民币汇率的议案是以所谓"汇率失衡"为名、行保护主义之实,且严重违反世界贸易组织(WTO)规则.
外交部发言人马朝旭在就美参议院通过人民币汇率答记者问时并指出,中方呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压,抵制保护主义,抵制把经贸问题政治化的错误做法,维护中美经贸关系健康发展.
"(美国汇率议案)不仅解决不了美自身经济和就业问题,到头来只会严重干扰中美经贸关系,干扰中美两国和国际社会共同推动世界经济强劲复苏和增长的努力,"马朝旭称.
美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.[ID:nCN1144628](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
(重发以补全新闻代码) 路透北京2月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上个 交易日微跌0.21%至94.03；SDR篮子指数微升至95.43，BIS篮子指数微跌至95.26。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.85%，SDR篮子指数跌0.08%，BIS指数跌1.02%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点数 币 人民币 6.8556 32 欧元 7.3825 -4 日圆 6.0781 -185 港元 0.8835 6.1 英镑
路透北京2月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8688元附近，较上个交易日贬值约100点。