〔中美关系〕中国呼吁美国政府反对以立法形式就人民币汇率问题施压

路透北京10月12日电---中国外交部周三表示,美国参议院有关人民币汇率的议案是以所谓"汇率失衡"为名、行保护主义之实,且严重违反世界贸易组织(WTO)规则.

外交部发言人马朝旭在就美参议院通过人民币汇率答记者问时并指出,中方呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压,抵制保护主义,抵制把经贸问题政治化的错误做法,维护中美经贸关系健康发展.

"(美国汇率议案)不仅解决不了美自身经济和就业问题,到头来只会严重干扰中美经贸关系,干扰中美两国和国际社会共同推动世界经济强劲复苏和增长的努力,"马朝旭称.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.[ID:nCN1144628](完)