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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 08:52 BJT

〔菲律宾央行〕放宽货币政策非支持经济唯一办法,需慎重考虑--副总裁

路透马尼拉10月12日电---菲律宾央行副总裁称放宽货币政策并非支持经济增长的唯一办法,进一步放宽政策需要"非常,非常慎重"的考虑.(完)

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