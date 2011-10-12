〔美国金融〕监管机构就筛选攸关全局企业时的最低资产规模提出建议

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透华盛顿10月11日电---美国负责过滤可能威胁到市场的大型高风险企业的监管机构周二建议,可以先从资产规模不小于500亿美元的非银行金融企业开始.
资产规模只是金融监管机构可能用来筛选"攸关全局"企业的标准之一.这些企业将接受美国联邦储备理事会(美联储,FED)的监督,并面临严格的资本和流动性规范.
该建议给保险公司、共同基金公司和对冲基金公司厘清了原则.这些公司都希望能免于遭到点名.
而高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)等资产规模超过500亿美元的银行控股公司,则自动成为受到更严格审查的企业.
筛选攸关全局的金融机构(SIFI)的程序,是由2010年多德-弗兰克金融监管法案中所规定.
该法案主要旨在应对2007-2009年金融危机期间,由美国国际集团(AIG)(AIG.N)导致的市场剧烈震盪.AIG不受银行监管机构的约束.
金融稳定监管委员会(FSOC)周二同意提出建议,通过三阶段测试来挑选攸关全局的非银行金融机构,并徵求公众意见.
根据该提议,监管机构将对整体资产超过500亿美元,并且再符合至少一项标准的企业进行评估.这些其他标准包括该企业的衍生债务是否达到35亿美元,以及未偿还贷款和未赎回债券规模是否达到200亿美元.
FSOC在1月公布关于筛选工作如何进行的最初提议,但行业组织认为其太过笼统.
美国证券行业与金融市场协会(SIFMA)周二称赞监管机构提出了更加明确的提议.
"FSOC重新提出建议并徵求外界的更多意见,这种认真而且深思熟虑的态度令我们感到高兴."SIFMA公共政策与宣传执行副总裁Kenneth Bentsen在声明中说.(完)
--编译 徐文焰;审校 王冠中
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