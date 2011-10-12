《全球重要经济事件一览表》--10月12日-10月19日

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10月12日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月20-21日会议记录(1800).(注:自原定日期10月11日推後)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)针对外汇市场的高频交易发表讲话(0400).

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在执政的德国基督教民主党(CDU)大会上就"稳定的欧元--强劲的欧洲"发表讲话(1600).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)经济体质会议,法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)致闭幕词.

罗马--意大利央行召开"意大利和全球经济1861-2011"会议(至10月15日).

斯洛伐克BANSKA BYSTRICA--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)出席欧元区金融业监管研讨会(0700).

都柏林--爱尔兰银行业联合会年会.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将发表讲话(0730).

里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行年会上发表讲话.

伦敦--欧洲央行总裁特里谢在欧洲金融市场协会发表讲话(1830).

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在沃顿商学院赛缪・泽尔与罗伯特・鲁瑞房地产研究中心(Samuel Zell and Robert Lurie Real Estate Center)就经济前景发表讲话(1730).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会国际货币政策与贸易小组最终审定有关重新批准多边发展银行的议案(1400).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望,包括首次冬季燃料前景展望(1600).

华盛顿--美国国会就美国与韩国、哥伦比亚和巴拿马间的贸易协定进行投票.

美国德州阿比林--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"联储操作和最新经济形势"发表讲话(1720).

美国俄亥俄州阿克伦--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话(1715).

悉尼--澳洲央行金融稳定主管Luci Ellis在Paul Woolley资本市场问题研究中心年会上讲话(2250).

10月13日(四)

吉隆坡--"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战"会议(至10月15日),欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)和日本央行审议委员白井早由里出席.

东京--日本央行公布9月6-7日货币政策会议记录.

东京--国际货币基金组织(IMF)亚太部门主管Anoop Singh简述区域经济展望:亚太地区(0530).

罗马--意大利央行代表在国会参议院金融小组上讲话(1330).

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0800).

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在Affecto 论坛上讲话(0615).

都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)就爱尔兰抵押贷款市场讲话(0745).

伦敦--七国集团(G7)季度经济展望(1320).

鹿特丹--荷兰财长Jan Kees de Jager就金融监管发表讲话(1100).

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表讲话(1300).

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)就斯洛伐克经济前景讲话(0700).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm在Riksdag Committee on Finance及Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps)举办的公开研讨会上就"欧盟及财政危机"讲话(0810).

蒙大拿州悉尼--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对(蒙大拿州)悉尼地区商界领袖发表讲话(1830).

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在"平衡全球经济"节目上发表引言,主要内容为欧洲货币政策当前状况(1545).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会的国际货币政策与贸易小组委员会举行听证会,检视美国房屋金融体系健康状况与全球金融稳定之间的关系(1400).

10月14日(五)

巴黎--20国集团(G20)财长级别会议(至10月15日).

吉隆坡--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战".

都柏林--经济合作暨发展组织(OECD)发表爱尔兰经济调查报告.

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰议会下属经济小组举行的听证会上讲话.

瑞典马尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm就"国际依赖性及货币政策"在瑞典南部工商业协会讲话(1000).

意大利博洛尼亚--智库Prometeia公布"2011-2014预测"报告(0830);随後国际货币基金组织(IMF)执行董事Arrigo Sadun讲话(0945).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak出席Stockholmsmassan Exhibition and Congress Centre组织的活动(1200).

10月15日(六)

都柏林--国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Ajai Chopra在经济政策会议上讲话(1700).

巴黎--美国财政部长盖特纳出席G20会议新闻发布会(1450).

10月17日(一)

布鲁塞尔--欧洲高峰会议(至10月18日).

伦敦--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲议会经济和货币事务小组讲话(1435).

伦敦--朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在查塔姆社(Chatham House)就"实现可持续成长:财政整顿和金融市场监管"讲话(1330).

美国马里兰州SALISBURY--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就"经济前景,2011年10月"在Salisbury-Wicomico Economic Development (SWED)年会上讲话(2330).

*底特律--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就"美国货币政策和经济前景"发表讲话.

10月18日(二)

利物浦--英国央行总裁金恩发表重要讲话(1730).

罗马--意大利央行就经济成长及女性角色召开新闻发布会,意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)出席.

波士顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在波士顿联储主持的"大萧条带来的长期效应"会议上讲话(1630).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在第24届金融与财政联合会年会上讲话(2145).

10月19日(三)

伦敦--英国央行公布10月5-6日货币政策会议记录.

奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会就利率召开会议(利率决议1200,新闻发布会1245).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策审议会议--津巴布韦(至10月21日).

圣路易斯/小岩城/孟菲斯--圣路易斯联储"理解汇率和货币政策系统"(1330)年会.

路易斯维尔--圣路易斯联储"理解汇率和货币政策系统"年度学术研讨会(1945).

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦应邀在该行举办的"大萧条带来的长期影响"会议上讲话(1230).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)