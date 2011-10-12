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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 09:23 BJT

〔全球油料作物〕今年美国、巴西和阿根廷豆油出口料降8%--油世界

路透阿姆斯特丹10月11日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,2011年来自美国、巴西和阿根廷的大豆油出口将下降8%,因生物柴油的生产增加.

油世界在其每周报告中称,来自这三个国家的大豆油出口量将降至750万吨,2010年为817万吨.

"大豆油几乎是阿根廷生物柴油生产的唯一给料,而且在巴西生物柴油生产给料中的占比最近已达83%,"该刊物称.

"大豆油也是美国生物柴油行业的主要给料."

油世界称,阿根廷2011年生物柴油产量料达240万吨,而2010年为180万吨.

油世界预计,2011年巴西生物柴油产量将较2010年增长8%,至227万吨.

油世界表示,大豆油出口下降已迫使进口国的消费者转向其替代品.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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