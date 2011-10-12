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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:46 BJT

〔国际油市〕美国原油期货回吐上日涨幅,欧元区情势令人关注

路透东京10月12日电---美国原油期货周三回吐上日涨幅,此前斯洛伐克议会周二投票否决欧洲金融稳定机构(EFSF)扩充职权的计画,对全球经济的担忧加剧.

0001GMT,美国原油期货11月合约CLc1下跌0.78美元,至每桶85.03美元,周二收高0.40美元至85.81.该合约过去五个交易日已经上涨了10.14美元.

伦敦布兰特原油11月合约LCOc1下跌0.59美元至每桶110.14,盘中一度触及9月21日来的高点111.15.周二收高1.78美元,截至周二的五个交易日,该合约上涨10.94美元.

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