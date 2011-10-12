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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 09:12 BJT

〔标题新闻〕PIMCO旗下基金9月增持抵押曝险,大幅减持现金等价物及货币市场证券

注:PIMCO为太平洋投资管理公司缩写.葛罗斯为其首席投资长,其所管理的Total Return Fund是全球规模最大的固定收益基金.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79A1RV]

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