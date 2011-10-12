《中国股市盘前看点》--10月12日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区8月工业生产.

--美国10月7日当周抵押贷款市场指数.

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月20-21日会议记录

**宏观经济及政策面**

--美国参议院投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.[ID:nCT0404856]

--中国银行国际金融研究所发布报告表示,当前和未来一段时间中国经济"失速"风险加大,调节物价和促进增长给货币政策操作带来两难,而房地产市场的拐点正在形成.[ID:nCN8497401]

**重点行业和公司**

--保利地产(600048.SS)9月签约面积和金额继续双降.当月实现签约面积58.75万平方米,同比下降33.14%;实现签约金额67.36亿元人民币,同比下降26.21%.[nCN1144892]

--中国建筑(601668.SS)公告,今年前三季度地产业务销售额达677亿元,同比增长52.4%;同期销售面积524万平方米,同比增幅为23%.[nCN1144806]

--消息人士称,国资委已承诺以增资扩股的方式,向南车和北车两家集团分别注资20亿元.但前提是中国北车601299.SS和中国南车(601766.SS)(1766.HK)在年内完成募资.

--上海家化(600315.SS)大股东--家化集团整体改制进展100%股权挂牌截止,复星产业投资、平浦投资、海航商业办理了受让登记.

**海外动向**

--美国股市周二收盘涨跌互现,标普500指数在录得逾两年来最大五日涨幅後稍作喘息,投资者转而关注业绩寻找扩大市场涨势的理由.道琼工业指数收跌16.88点,或0.15%,报11,416.30.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期考验2,300点支撑力度.(完)