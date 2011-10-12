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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:50 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部300亿元人民币七年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值3.67%

铁道部100亿元七年期企业债上午10:00-11:00招标,利率区间为5.13%-6.13%

铁道部100亿元20年期企业债上午10:00-11:00招标,利率区间为5.53%-6.53%

陜西有色集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承

中国中冶(601618.SS)100亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券及中信银行主承

中铁物资11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行及浦发银行主承

中石油集团100亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行及建设银行主承

昊融有色金属集团11亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),兴业银行及浦发银行主承

粤海控股25亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承

粤高速(000429.SZ)(200429.SZ)10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行100亿元一年期央行票据1101076,参考收益率3.5840%

广州港集团10亿元三年期中票1182264,票面利率6.07%

安徽省能源集团10亿元一年期短融041156004,票面利率6.83%

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三、缴款:

央行100亿元一年期央票1101076,发行价格96.54元

国家开发银行74亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债110255,票面利率5.56%

国开行120.1亿元30年期发行人选择权(25+5)固息金融债110256,票面利率6.05%

江西铁路投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180141,票面利率7.20%

深圳机场(000089.SZ)1亿元一年期短融041164005,票面利率6.19%

江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融041160005,票面利率6.12%

中石油集团150亿元一年期短融041151002,票面利率5.90%

阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182265,票面利率6.06%

厦门国贸(600755.SS)8亿元三年期中票1182266,票面利率7.20%

中国建材(3323.HK)30亿元三年期中票1182267,票面利率6.06%

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四、还本付息:

铁道部35亿元10年期浮息债(一年定存基准)048012付息,基本利差2.60%

大唐集团12亿元20年期固息债078061付息,票面利率5.53%

韶能股份(000601.SZ)6亿元10年期固息债078062付息,票面利率5.68%

农业发展银行200亿元五年期固息金融债090414付息,票面利率3.40%

山水水泥集团10亿元三年期中票1082178付息,票面利率4.20%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国银行国际金融研究所发布报告表示,当前和未来一段时间中国经济"失速"风险加大,

调节物价和促进增长给货币政策操作带来两难,而房地产市场的拐点正在形成.[ID:nCN8497401]

中国海关10/13公布9月进出口贸易数据

国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)

9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)

10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)

1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)

9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)

9月工业增加值 (2011年8月13.5%)

9月房地产价格统计信息

10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

--整理 冉莹; 审校 钟华/李宏薇

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