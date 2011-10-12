《中国债券市场每日交易备忘》--10月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部300亿元人民币七年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值3.67%
铁道部100亿元七年期企业债上午10:00-11:00招标,利率区间为5.13%-6.13%
铁道部100亿元20年期企业债上午10:00-11:00招标,利率区间为5.53%-6.53%
陜西有色集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
中国中冶(601618.SS)100亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券及中信银行主承
中铁物资11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行及浦发银行主承
中石油集团100亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行及建设银行主承
昊融有色金属集团11亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),兴业银行及浦发银行主承
粤海控股25亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承
粤高速(000429.SZ)(200429.SZ)10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承
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二、新债上市:
中国人民银行100亿元一年期央行票据1101076,参考收益率3.5840%
广州港集团10亿元三年期中票1182264,票面利率6.07%
安徽省能源集团10亿元一年期短融041156004,票面利率6.83%
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三、缴款:
央行100亿元一年期央票1101076,发行价格96.54元
国家开发银行74亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债110255,票面利率5.56%
国开行120.1亿元30年期发行人选择权(25+5)固息金融债110256,票面利率6.05%
江西铁路投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180141,票面利率7.20%
深圳机场(000089.SZ)1亿元一年期短融041164005,票面利率6.19%
江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融041160005,票面利率6.12%
中石油集团150亿元一年期短融041151002,票面利率5.90%
阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182265,票面利率6.06%
厦门国贸(600755.SS)8亿元三年期中票1182266,票面利率7.20%
中国建材(3323.HK)30亿元三年期中票1182267,票面利率6.06%
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四、还本付息:
铁道部35亿元10年期浮息债(一年定存基准)048012付息,基本利差2.60%
大唐集团12亿元20年期固息债078061付息,票面利率5.53%
韶能股份(000601.SZ)6亿元10年期固息债078062付息,票面利率5.68%
农业发展银行200亿元五年期固息金融债090414付息,票面利率3.40%
山水水泥集团10亿元三年期中票1082178付息,票面利率4.20%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国银行国际金融研究所发布报告表示,当前和未来一段时间中国经济"失速"风险加大,
调节物价和促进增长给货币政策操作带来两难,而房地产市场的拐点正在形成.[ID:nCN8497401]
中国海关10/13公布9月进出口贸易数据
国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)
9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)
10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)
1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)
9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)
9月工业增加值 (2011年8月13.5%)
9月房地产价格统计信息
10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 冉莹; 审校 钟华/李宏薇
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。