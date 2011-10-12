〔中国金融〕温州拟申报金融改革试验区,2亿应急专款驰援中小企业--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京10月12日电---中国证券报周三引述权威人士称,浙江省和温州市拟申报温州为金融综合改革试验区,以使温州金融发展尽快走上正轨,拓展投融资渠道,使温州经济发展获得新动力.
此外,为应对民间金融风暴,温州正筹划设立规模达2亿元人民币的温州市区企业应急转贷专项资金,以帮助企业化"危"为"机".每家企业最高申报金额约为2,000万元.
"将立足财税职能,深入组织调研,为温州申报金融综合改革试验区积极献计献策,"报导引述温州市财政部门有关人士表示.
由于近来资金供给紧张和融资成本快速上升等原因,温州地区一些企业陷入生存困境,甚至近期频发中小企业主因资金链断裂而"跑路".为此,温州有关部门出台了一系列政策"驰援"中小企业.
报导称,温州银监局要求银行做好企业排查摸底工作,对问题企业要做到"一企一策",分类处置;对涉及多个银行的问题企业,银行不能单独抽资.对个别生产困难的企业,可增加贷款,届时不会因此对相关银行问责;所有银行承担社会责任,做好降息让利工作.
为帮助温州中小企业渡过难关,温州银监局亦在与浙江省银监局沟通後,已放宽票贷比标准,票贷比从30%增加到50%,相当于增加1,000亿元信贷规模.
截至7月末,温州公安系统受理的有关民间借贷的案件共涉及7,400多个家庭,涉案金额达50亿元,8月当月受理的有关民间借贷的案件涉案金额超11亿元.截至今年9月20日,温州的银行上报倒闭企业32家,其中7月以来23家.温州中小企业发展促进会会长周德文预计,不排除年底前出现更多倒闭企业.
中国总理温家宝于"十一"长假期间前往浙江温州等地考察,提出要大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,依法打击非法集资,妥善处理企业之间担保、企业资金链断裂问题. (完)
--发稿 钟华; 审校 乔艳红
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