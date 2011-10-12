〔中国房地产〕广东佛山暂缓执行被视为放宽房地产限购的政策

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京10月12日电---中国广东省佛山市周二发布被视为放宽房地产限购政策的通知,指出本市户籍居民家庭在现行限购政策和住房套数基础上,可增购一套7,500元人民币/平方米以下住房等.但稍後佛山表示该通知暂缓执行.
周二刊登在广东佛山市住房和城乡建设管理局网站的通知指出,对符合市、区人才引进政策的非本市户籍人员,由市、区人社部门出具人才引进证明,购房时可不受个人所得税证明以及社保证明的限制.
此外,办理房地产权证超过5年(含)的住房产权转移,不纳入限购范围.该市户籍"村改居"家庭,在购买7,500元/平方米以下的新建商品住房时,其拥有的因村改居由集体土地改为国有土地的自建住房,不计入住房套数,
通知提到,佛山住房均价从今年3月8,756.13元/平方米的历史高位,回落至9月8,237.08元/平方米的位置.交易量则从第一季度月平均87万平方米,回落至目前月平均40万平方米.
不过周二晚间,佛山住房和城乡建设管理局又发布新闻稿称,为进一步徵询社会各界意见,并综合评估政策影响,决定暂缓执行《关于进一步加强我市房地产市场调控有关问题的通知》.(here)
中国房价已远超出普通百姓的承受能力,为此中国政府近两年来不断出台给楼市降温的举措,其中之一就是在国内约40个城市实施限购令.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 屈桂娟
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。