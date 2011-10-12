版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 09:26 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌逾1美元,受累于市场对欧洲经济体的忧虑

路透东京10月12日电---美国原油期货周三亚洲时段下跌逾1美元至每桶84.76美元低点,回吐周二涨幅,受市场对欧洲经济体的忧虑拖累.

0110GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油11月合约CLc1下滑1.04美元至每桶84.77美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐