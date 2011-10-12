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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 09:14 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日增近六成,中国平安继续交易活跃

路透北京10月12日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

144,320万元人民币,较上交易日增加59.2%.

标的证券中国平安(601318.SS)融资偿还额达9,463万元,居沪市首位,融资买入亦高达

5,934万元.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,032,431 81,872 16,438

深圳证券交易所 1,286,281 62,448 13,844(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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