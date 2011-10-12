〔中国新债〕新华人寿已发行50亿元10年期次级债,票息5.70%--IFR

路透10月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第三大全国性寿险公司--新华人寿据悉已于9月27日以5.70%的票息发行50亿元人民币（7.8亿美元）10年期（附第5年末发行人赎回权次）次级债务。

这与中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)旗下平安人寿平安人寿在9月底以私募发行的40亿元人民币同结构次级债利率相同。

中信证券(6030.HK)(600030.SS)任是次私募交易主承销商，新华资产管理为联席主承销商，债务起息日为9月29日。

新华该期债务获AA+级信用评级，发行人主体评级则为AAA。而中诚信给予平安债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。

包括在同一个星期获批的幸福人寿5亿次级债，保监会今年已批准190.5亿元人民币次级债的发行。而仍在等待批文的次级债交易中，以中国人寿(2628.HK)(601628.SS)的300亿元次级债规模最大。(完)

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