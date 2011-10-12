〔中国个股〕保利地产为长沙项目寻求逾25亿元人民币融资--IFR

路透10月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，银行人士称，中国房地产开发商--保利房地产（集团）(600048.SS)为长沙的房地产项目寻求逾25亿元人民币（3.93亿美元）的融资。

有五至六家银行在考虑参贷，贷款可能分割为独立的贷款。该消息人士称，至少三家银行参与委托主办行头衔的投标。

一位消息人士称，一家潜在竞标者给出的利率为中国人民银行利率的90%，该消息人士暗示这样的利率“让人难以接受”。

该消息人士表示，“我认为包括所有费用在内的价码至少应该是人行利率的115-120%，否则没有银行愿意参与”。

根据保利房地产网站信息，该公司在长沙的在建项目包括高档住宅／别墅小区、以及包括写字楼、酒店和购物中心在内的两处商业设施。

一位消息人士称，银行更倾向于向住宅项目提供资金，因为长沙的房价没有像其他城市那样疯涨，因此对政策紧缩的免疫力较强。

刊登在上海证券交易所的销售简报显示,保利地产9月签约面积和金额继续双降.当月实现签约面积58.75万平方米,同比下降33.14%;实现签约金额67.36亿元人民币,同比下降26.21%.

房地产行业龙头--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ9月销售金额环比上升19.4%,但整体市场环境不佳令销售额同比下降12%,为连续第二月出现同比下滑.[ID:nCN2011787](完)

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