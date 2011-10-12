〔中美关系〕中国反对美国立法向人民币施压,称或严重影响中国汇改进程(更新版)

中国汇市：外汇交易中心人民币指数1月末均下跌，CFETS指数降至94.22
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
(增加中国央行及商务部更多评论及背景)
* 外交部、商务部、央行共同表达对美强烈不满
* 反对美国以立法形式就人民币汇率问题施压
* 可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程
* 两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率
路透北京10月12日电---针对美国参议院通过有关惩罚中国汇率政策的议案,中国外交部、商务部、央行三大政府部门周三再度表达不满,反对美国以立法形式就人民币汇率问题施压,称中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率.
美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.[ID:nCT0404856]
"对人民币汇率的无端指责,将人民币汇率问题政治化,不仅解决不了美国储蓄不足、贸易赤字和高失业率等问题,而且可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程,"央行称.
同日,中国外交部和商务部亦指出,汇率议案是以所谓"汇率失衡"为名、行保护主义之实,且严重违反世界贸易组织(WTO)规则;因而坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压,抵制保护主义及把经贸问题政治化.
继美国参议院通过有关人民币汇率议案後,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早间报6.3810元,此前曾一度触及跌停位6.3916元,今日中间价CNY=PBOC报6.3598元.[ID:nCN1145256]
外交部发言人马朝旭则指出,"(汇率议案)不仅解决不了美自身经济和就业问题,到头来只会严重干扰中美经贸关系,干扰中美两国和国际社会共同推动世界经济强劲复苏和增长的努力."
央行还提到,美国出口限制是造成中美贸易不平衡的重要原因之一.扩大对中国出口,而非限制从中国进口,是美国解决贸易逆差问题的最好办法.
同时,中国将继续增加人民币汇率的灵活性,渐进稳妥的实现汇率均衡;而人民币汇率也正逐渐趋于均衡合理水平.此外,中国外汇储备继续保持较快增长,并不等于人民币汇率低估.
2005年7月汇改以来,人民币对美元双边汇率升值30.2%,人民币名义和实际有效汇率分别升值13.5%和23.1%.
路透稍早报导称,中国大使馆内已成立了一个有12名成员的"国会联络小组",以在华盛顿展开积极的游说行动,试图阻止有关人民币汇率的议案在美国通过立法.[ID:nCN1144744](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽/丁淑琴
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
(重发以补全新闻代码) 路透北京2月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上个 交易日微跌0.21%至94.03；SDR篮子指数微升至95.43，BIS篮子指数微跌至95.26。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.85%，SDR篮子指数跌0.08%，BIS指数跌1.02%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点数 币 人民币 6.8556 32 欧元 7.3825 -4 日圆 6.0781 -185 港元 0.8835 6.1 英镑
路透北京2月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8688元附近，较上个交易日贬值约100点。