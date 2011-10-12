〔中美关系〕中国反对美国立法向人民币施压,称或严重影响中国汇改进程(更新版)

(增加中国央行及商务部更多评论及背景)

* 外交部、商务部、央行共同表达对美强烈不满

* 反对美国以立法形式就人民币汇率问题施压

* 可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程

* 两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率

路透北京10月12日电---针对美国参议院通过有关惩罚中国汇率政策的议案,中国外交部、商务部、央行三大政府部门周三再度表达不满,反对美国以立法形式就人民币汇率问题施压,称中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.[ID:nCT0404856]

"对人民币汇率的无端指责,将人民币汇率问题政治化,不仅解决不了美国储蓄不足、贸易赤字和高失业率等问题,而且可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程,"央行称.

同日,中国外交部和商务部亦指出,汇率议案是以所谓"汇率失衡"为名、行保护主义之实,且严重违反世界贸易组织(WTO)规则;因而坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压,抵制保护主义及把经贸问题政治化.

继美国参议院通过有关人民币汇率议案後,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早间报6.3810元,此前曾一度触及跌停位6.3916元,今日中间价CNY=PBOC报6.3598元.[ID:nCN1145256]

外交部发言人马朝旭则指出,"(汇率议案)不仅解决不了美自身经济和就业问题,到头来只会严重干扰中美经贸关系,干扰中美两国和国际社会共同推动世界经济强劲复苏和增长的努力."

央行还提到,美国出口限制是造成中美贸易不平衡的重要原因之一.扩大对中国出口,而非限制从中国进口,是美国解决贸易逆差问题的最好办法.

同时,中国将继续增加人民币汇率的灵活性,渐进稳妥的实现汇率均衡;而人民币汇率也正逐渐趋于均衡合理水平.此外,中国外汇储备继续保持较快增长,并不等于人民币汇率低估.

2005年7月汇改以来,人民币对美元双边汇率升值30.2%,人民币名义和实际有效汇率分别升值13.5%和23.1%.

路透稍早报导称,中国大使馆内已成立了一个有12名成员的"国会联络小组",以在华盛顿展开积极的游说行动,试图阻止有关人民币汇率的议案在美国通过立法.[ID:nCN1144744](完)